Чанцев: Минай? Це виглядає як дитячий садок

Відомий український тренер Анатолій Чанцев підсумував поразку Миная від Шахтаря у матчі 25-го туру УПЛ і виліт ужгородського клубу з УПЛ.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Що сталося з Минаєм? Це виглядає як дитячий садок... Шансів проти Шахтаря у Миная, природно, не було ніяких. Але причина такого спаду на фініші — фінансова, в першу чергу. Позначилися проблеми у президента клубу. А ситуація перед матчем із Шахтарем — як грім серед ясного неба. Виявляється, у нас все можливо.

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Але слід визнати, що Минай за грою — найгірша команда УПЛ. До слова, не вважаю, що Кобін був недосвідченим тренером, через що ужгородці постраждали. Навпаки, він разом з Минаєм виграв Першу лігу, а це непросто зробити! Кобіна марно звільнили, і до добра це не призвело", — вважає Чанцев.