Кополовець: Мені натякнули, щоб я не заважав Севідову у Минаї

Спортивний директор Миная Михайло Кополовець вказав на своє теперішнє становище в клубі.

Про це розповів сам функціонер.

"З того часу, як Василь Кобін пішов з команди, мене в клубі також немає. Ви ж бачите, що мене ніде не видно. Просто я ніяких інтерв'ю не давав і нічого не говорив. Але з того часу я відійшов від команди.

Мені натякнули, щоб я не заважав Севідову. І я йому не заважав. Тому не знаю, що далі відбувалося з командою. Я просто відійшов від справ. Формально я в клубі, але ніяких рішень я не приймаю", - заявив Кополовець.