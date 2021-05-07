Тренер Миная: Які договірні матчі? Не бачу логіки

Головний тренер Миная Микола Цимбал відреагував на можливу причетність клубу до договірних матчів.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Команда вийшла на матч на 30 хвилин пізніше. Чи правда, що це пов'язано з історією з договірними матчами? Цього моменту я не коментуватиму. Я хочу говорити тільки про футбол, про ігрові моменти. А що стосується навколофутбольних тем, гадаю, що керівництво дасть офіційну позицію клубу.

Актуально: Гравці Миная все розуміють – журналіст

Клуб потрапив в історію з договірними матчами після появи в команді Севідова? Які матчі? Я не можу сьогодні дорікнути жодному футболістові, який вийшов на футбольне поле, що він не віддавався, щось робив так, аби голи навмисно залітали. Я, навпаки, вдячний гравцям: вони викладалися, вони великі молодці, що в цій складній ситуації вийшли на поле й віддавалися цілковито. Майстерність – це вже друге питання. Не можу якось прокоментувати те, про що ви питаєте, не бачу в цьому логіки.