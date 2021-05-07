Сульшер: Манчестер Юнайтед погано зіграв у другому таймі, але вийшов у фінал

Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер оцінив поразку своєї команди від Роми (2:3) у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги Європи.

Про це розповів сам норвезький спеціаліст.

"Ми часто віддавали їм м'яч і втрачали його в складних ситуаціях, але, на щастя, у нас є один з кращих воротарів в світі і нападник, який хоче забивати голи.

Під час зустрічі у нас були як злети, так і падіння. Друга половина зустрічі у нас не вийшла, ми дуже погано зіграли, але ми вийшли в фінал. Звичайно, це приємно. Ми зіграли один дуже і дуже хороший тайм на Олд Траффорд, який нам допоміг.

Я розчарований, що сьогодні ми програли, особливо тим, як ми програли. Ця зустріч могла завершитися з рахунком 6:6 або 8:6 на їхню користь. Це було дуже дивне протистояння.

Ми вже трохи поспостерігали за Вільярреалом. Ми готові до фіналу - він складається з одного матчу. Півфінали - складні ігри, але фінал - це фінал. Ми добре підготуємося", - розповів Сульшер.