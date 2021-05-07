Фінал Кубку України. Динамо (Київ) - Зоря (Луганськ): матч-центр

Матч відбудеться 13 травня у Тернополі

Джерело - Чемпіон.

13 травня у фіналі Кубку України з футболу київське Динамо зіграє з луганською Зорею. Початок матчу о 19:00. Матч відбудеться у Тернополі на міському стадіоні імені Романа Шухевича.

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Фінал Кубку України Динамо (Київ) - Зоря (Луганськ) буде транслювати телеканал UA:ПЕРШИЙ.

Відзначимо, що після впевненої перемоги над Інгульцем (5:0) у 23-му турі УПЛ Динамо достроково стало чемпіоном України. Зоря після перемоги над СК Дніпро-1 (1:0) у 25-му турі УПЛ гарантувала собі бронзові нагороди. То ж вже нині обидві команди можуть думати про фінал Кубку України.

Акредитація представників засобів масової інформації на матч стартує 5 травня, останній день прийому заявок - 11 травня (до 18.00). Після цього заявники отримають лист із підтвердженням або повідомленням про відмову в акредитації. Видача акредитацій здійснюватиметься в день гри, 13 травня, на вході для ЗМІ за дві години до початку матчу. Нагадуємо, що на час дії на території України карантинних обмежень через поширення COVID-19 введено кількісні обмеження щодо присутності представників ЗМІ на медіатрибуні.

У півфіналі Кубку України кияни перемогли Агробізнес (3:0), а Зоря в серії 11-метрових здолала Олександрію (4:3, ігровий час - 1:1).