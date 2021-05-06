Легенда Мілана порадив Де Дзербі переходити у Шахтар

Легендарний ексзахисник Мілана Алессандро Костакурта оцінив можливий перехід головного тренера Сассуоло Роберто Де Дзербі у Шахтар.

Про це розповів сам футболіст.

"Де Дзербі в Шахтарі - думаю, це досвід, який потрібно приймати, а не відмовлятися. Шахтар змушує вас добре працювати, рости, дає можливість порівнювати себе з топ-клубами.

Для нього це був би хороший крок, щоб повернутися через кілька років в Серію А і замінити одного з топ-тренерів", - розповів Костакурта.