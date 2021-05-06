Маркевич: Навіть з Маріуполя можна потрапити в національну збірну

Джерело - Профутбол.
Головний тренер Маріуполя Остап Маркевич відреагував на появу в розширеному списку збірної України півзахисника Артема Бондаренка.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Я відчуваю, що Артема викликали заслужено. Те, як цей хлопець працює і живе, як поводиться в побуті, то це заслуговує на увагу.
Заслуговує виклику в збірну. Привітали всією командою. Поставив його в приклад нашим молодим хлопцям, що все можливо.
Навіть з Маріуполя можна потрапити в національну збірну", - сказав Маркевич.
У нинішньому сезоні УПЛ Бондаренко провів 20 матчів і забив 7 голів.
Раніше Шевченко оголосив список гравців збірної України на найближчий збір.