Маркевич: Навіть з Маріуполя можна потрапити в національну збірну

Головний тренер Маріуполя Остап Маркевич відреагував на появу в розширеному списку збірної України півзахисника Артема Бондаренка.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Я відчуваю, що Артема викликали заслужено. Те, як цей хлопець працює і живе, як поводиться в побуті, то це заслуговує на увагу.

Заслуговує виклику в збірну. Привітали всією командою. Поставив його в приклад нашим молодим хлопцям, що все можливо.

Навіть з Маріуполя можна потрапити в національну збірну", - сказав Маркевич.