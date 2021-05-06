Визначився найкращий гравець Шахтаря у квітні

Став відомий найкращий гравець Шахтаря у квітні

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Анатолій Трубін став найкращим гравцем Шахтаря у квітні.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Уболівальники Шахтаря визнали Анатолія Трубіна найкращим гравцем квітня, за нього проголосувало 5 744 респонденти. Друге місце посів нападник Жуніор Мораес (2 177), третє – півзахисник Майкон (653).

У квітні Трубін відіграв усі 4 матчі, у яких пропустив 3 м'ячі (від Динамо й Олександрії). А поєдинки з Ворсклою та Маріуполем Анатолій провів на нуль. Усього в кар'єрі за Шахтар у нього вже 17 сухих поєдинків.

Раніше, визначився найкращий гравець квітня в УПЛ.