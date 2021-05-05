Гвардіола повторив унікальне досягнення Фергюсона

Жузепа Гвардіола повторив унікальне досягнення у Лізі чемпіонів

Манчестер Сіті Жузепа Гвардіоли пройшов ПСЖ і вийшов у фінал Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Squawka.

Цей успіх дозволив Гвардіолі повторити досягнення Сера Алекса Фергюсона і стати другим в історії тренером, який виводив свої команди у фінали Ліги чемпіонів в трьох різних десятиліттях.

Іспанський тренер виходив у фінали Ліги чемпіонів у 2009, 2011 і 2021 роках. Своїх перші два фінали з Барселоною він виграв, при чому саме у Манчестер Юнайтед Фергюсона.

Крім 2009 і 2011 років, Сер Алекс виходив у фінали з МЮ в 1999 і 2008 роках (обидва - переможні).

Нагадаємо, Манчестер Сіті із Зінченком вийшов у фінал Ліги чемпіонів.