Оболонь відправила у відставку Яковенка

Сторони припинили співпрацю за обопільною згодою

Оболонь вирішила припинити співпрацю з головним тренером команди Павло Яковенком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони припинили співпрацю за обопільною згодою.

Яковенко очолив Оболонь у жовтні 2020 року. Під його керівництвом команда в 17 матчах здобула 9 перемог, 2 рази зіграла внічию і зазнала 7 поразок, в тому числі в останніх трьох матчах.

Наразі Оболонь посідає восьме місце в турнірній таблиці Першої ліги України.

Раніше, Агробізнес здолав Оболонь у 23 турі Першої ліги.