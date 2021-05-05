 Оболонь відправила у відставку Яковенка | Футбол | Champion.com.ua
Динамо не переграло Маріуполь у 25 турі УПЛ
Сьогодні 15:51 606
Челсі - Реал: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:45 4678
Кличко побив рекорди Тайсона, Льюїса і Мохаммеда Алі
Сьогодні 11:39 12491
Динамо зіграє з Маріуполем, Ворскла - з Десною. Розклад матчів 25 туру УПЛ на 5 травня
Сьогодні 09:39 694
Манчестер Сіті вперше за 51 рік вийшов до фіналу єврокубків
Сьогодні 09:09 760
WhoScored поставив Зінченку хорошу оцінку за матч з ПСЖ
Сьогодні 08:08 1382
Запрошували у Ліверпуль. Юрій Калітвінцев мав три шикарні пропозиції з Англії – сумний фініш капітана збірної України
Сьогодні 06:18 4616
Зінченко став третім українським футболістом, який вийшов у фінал Ліги чемпіонів
Сьогодні 04:18 3442
Ліга чемпіонів. Півфінал. Манчестер Сіті - ПСЖ: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 03:53 2823
Манчестер Сіті із Зінченком вийшов у фінал Ліги чемпіонів
Вчора 23:54 2034
Блоги
Відео дня. Фантастичний гол Юрія Калітвінцева з центру поля, який мало хто пам'ятає
Відео дня. Фантастичний гол Юрія Калітвінцева з центру поля, який мало хто пам'ятає Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:33 5578
Відома авіакомпанія познущалася з Моурінью
Відома авіакомпанія познущалася з Моурінью Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:17 1348
Захисник Ворскли освідчився на ювілеї Сидорчука
Захисник Ворскли освідчився на ювілеї Сидорчука Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:00 2287
На арені Нового Орлеана згасло світло під час триочкового кидка Каррі
На арені Нового Орлеана згасло світло під час триочкового кидка Каррі Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:59 333
Шалені емоції у роздягальні. Гравці Манчестер Сіті відсвяткували вихід у фінал Ліги чемпіонів
Шалені емоції у роздягальні. Гравці Манчестер Сіті відсвяткували вихід у фінал Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 09:36 831
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського Андрій Твердохліб
Вчора 23:58 2844
Зінченко організував гол у ворота ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів
Зінченко організував гол у ворота ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Вчора 22:17 2948
Аталанта українською мовою привітала Маліновського з днем народження
Аталанта українською мовою привітала Маліновського з днем народження Андрій Твердохліб
Вчора 22:07 3306
З'явилося відео загибелі російських баскетболісток
З'явилося відео загибелі російських баскетболісток Андрій Твердохліб
Вчора 21:59 1276
Будинок - 300 квадратів і 8 соток землі: журналісти показали як живе Олександр Усик
Будинок - 300 квадратів і 8 соток землі: журналісти показали як живе Олександр Усик Андрій Твердохліб
Вчора 21:52 16500 2
Руслан Маліновський святкує день народження: найкращі голи українського півзахисника
Руслан Маліновський святкує день народження: найкращі голи українського півзахисника Андрій Твердохліб
Вчора 19:55 633
Американець виграв майже 3 млн доларів у казино
Американець виграв майже 3 млн доларів у казино Андрій Твердохліб
Вчора 19:24 504 1
Відео дня. Фантастична гра Олександра Долгополова
Відео дня. Фантастична гра Олександра Долгополова Андрій Твердохліб
Вчора 19:14 589
Казахстанський футболіст вистрибнув із 3-го поверху військомату, ухиляючись від армії
Казахстанський футболіст вистрибнув із 3-го поверху військомату, ухиляючись від армії Андрій Твердохліб
Вчора 14:45 737 1
Як грали договірні матчі в українському футболі 20 років тому
Як грали договірні матчі в українському футболі 20 років тому Андрій Твердохліб
Вчора 12:32 6498 1
Прямі трансляції
Навколо спорту

Оболонь відправила у відставку Яковенка

Сьогодні 16:13 472 0
Сторони припинили співпрацю за обопільною згодою
Оболонь відправила у відставку Яковенка
#Оболонь, #Яковенко

Джерело - obolon.ua.

Оболонь вирішила припинити співпрацю з головним тренером команди Павло Яковенком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Сторони припинили співпрацю за обопільною згодою.

Яковенко очолив Оболонь у жовтні 2020 року. Під його керівництвом команда в 17 матчах здобула 9 перемог, 2 рази зіграла внічию і зазнала 7 поразок, в тому числі в останніх трьох матчах.

Наразі Оболонь посідає восьме місце в турнірній таблиці Першої ліги України.

Раніше, Агробізнес здолав Оболонь у 23 турі Першої ліги.

Коментарі ()