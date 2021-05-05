Два гравці ризикують пропустити збори збірної України

Джерело - sport.ua.
У матчі 25-го туру УПЛ із Маріуполем київське Динамо зіграє без двох півзахисників, які потрапили до розширеного списку Андрія Шевченка для підготовки до Євро-2020.
Про це повідомляє zbirna.com.
Причому обидва - Володимир Шепелєв і Олександр Андрієвський - ризикують пропустити і збори національної команди, які стартують 15 травня в Харкові.
В Андрієвського пошкоджена бокова зв'язка коліна, через це він не грав і в минулому турі УПЛ проти Ворскли. Шепелєв травмував спину якраз у поєдинку в Полтаві. Найближчим часом медичний штаб збірної прийме якесь рішення щодо цих виконавців. Не виключено, що у розширеному списку Андрія Шевченка знову відбудуться зміни.