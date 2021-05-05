Динамо загрожує штраф, якщо клуб не використає всі комплекти форми

Вибір форми на матч із Маріуполем обумовлений об'єктивними причинами

На матч 25-го туру УПЛ проти Маріуполя київське Динамо вийде у незвичному чорно-зеленому комплекті форми.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

Якщо київський клуб за сезон не використає всі три комплекти форми, наданих фірмою New Balance, йому загрожують штрафні санкції.

Сьогодні в Маріуполі будемо уникати штрафних санкцій від New Balance, граючи в третьому комплекті форми (за умовами контракту, повинні бути заграні всі три в сезоні). Ігнорування цього комплекту - велика дурість, вчинена за такими само дурними забобонами. Бо ця форма, безсумнівно, найоригінальніша і красива. Консерватизм, заснований на твердженні, що Динамо - це виключно біло-сині, в нинішні часи недоречний.

Стартовий свисток матчу 25-го туру УПЛ Маріуполь - Динамо пролунає в середу, 5 травня, о 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, Динамо хотіло переманити Тайсона.