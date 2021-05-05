Левченко: Зінченко - просто шикарний

Спеціаліст - про гру українця в півфіналі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Український гравець англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко добре відіграв у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів з французьким ПСЖ (2:0).

Про це заявив ексгравець збірної України Євген Левченко.

"Зіна просто шикарний! У цих сльозах після гри зібрані всі емоції. Копітка робота, злети й падіння, віра в себе, коли багато хто не вірив в його майбутнє в Ман Сіті. Дуже пишаюся ним", - зазначив Левченко.

Зина- просто шикарен! В этих слезах, после игры, собраны все эмоции. Кропотливая работа, взлёты и падения, вера в себя, когда многие не верили в его будущее в МанСити. Очень горжусь им🔥🇺🇦 — Levchenko Evgeniy (@elevchenko) May 4, 2021

У фіналі Манчестер Сіті зіграє 29 травня в Стамбулі проти переможця пари Челсі - Реал.