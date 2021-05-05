Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 5 травня, відбудеться чотири матчі 25-го туру УПЛ.
У Києві місцеве Динамо зіграє з Маріуполем. Початок о 14:00.
О 19:00 розпочнуться матчі Ворскла - Десна, СК Дніпро-1 - Зоря та Олександрія - Колос.
Розклад матчів:
14:00. Київ. Динамо - Маріуполь. Матч покаже телеканал 2+2.
19:00. Полтава. Ворскла - Десна. Матч покаже телеканал Футбол1.
19:00. Дніпро. СК Дніпро-1 - Зоря. Матч покаже телеканал УНІАН.
19:00. Кропивницький. Олександрія - Колос. Матч покаже телеканал Футбол2.
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