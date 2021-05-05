Хавбек Авангарду відіграв 50 хвилин у матчі Першої ліги з переломом ноги

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Авангарду Арсентій Дорошенко 50 хвилин в матчі 24-го туру Першої ліги з Альянсом (1:1) відіграв з переломом ноги.
Про це повідомляє пресслужба краматорського клубу.
Вже на 11-й хвилині поєдинку в ігровому зіткненні 20-річний півзахисник отримав перелом ноги, але тим не менш, на знеболюючих дограв до 62-ї хвилини, коли і був замінений.
Після матчу у Дорошенка був діагностований закритий перелом відростка таранної кістки лівої стопи, а також пошкодження зв'язок.
Приблизно місяць футболіст тепер проведе в гіпсі.
Відзначимо, що в нинішньому сезоні Першої ліги Дорошенко забив 2 голи в 15 матчах.