Почеттіно: Відсутність Мбаппе не може служити виправданням

Гравці Манчестер Сіті у півфіналі Ліги чемпіонів краще реалізували свої моменти, ніж ПСЖ.

Про це заявив головний тренер парижан Маурісіо Почеттіно.

"Ми грали так, як планували. Розпочали дуже добре, створюючи моменти і домінуючи над Манчестер Сіті. А це нелегко. Не так вже й багато команд, здатних домінувати над суперником рівня Манчестер Сіті.

Іноді в футболі потрібна дещиця удачі в деякі моменти гри. Зрештою, суперники краще реалізували свої моменти. Вони забили за рахунок довгої передачі в ситуації, коли ми високо пресингували.

Я повинен привітати Манчестер Сіті, оскільки вони проводять казковий сезон. Після шести чи семи років роботи Пеп на коні. Але і ми пишаємося своєю командою, пишаємося своїми футболістами.

З 180 хвилин ми хвилин 40-45 грали в меншості. Це величезна перевага для суперника. Такий футбол, але ми продовжували боротися, залишалися в грі. Сьогодні був не наш день. Те ж можна сказати і про той день, коли ми грали перший матч в Парижі.

Відсутність Мбаппе? Це не може служити виправданням. Ми - команда. Звичайно, шкода, що він не готовий і не міг нам допомогти, але це не привід. Не можемо використовувати його в якості виправдання, оскільки виступ команди був на хорошому рівні", - зазначив Почеттіно.