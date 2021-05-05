 Гвардіола: Ця перемога - наслідок проведеної роботи за останні 4-5 років | Футбол | Champion.com.ua
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Гвардіола: Ця перемога - наслідок проведеної роботи за останні 4-5 років

Сьогодні 10:25 713 0
Фахівець прокоментував перемогу над ПСЖ
Гвардіола: Ця перемога - наслідок проведеної роботи за останні 4-5 років
#МС, #ПСЖ, #Гвардіола

Джерело - УЄФА.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола неймовірно гордий своєю командою, яка перемогла ПСЖ (2:0) у півфіналі Ліги чемпіонів.

Про це заявив сам фахівець.

"Я неймовірно гордий. Це перемога кожного з нас, перемога всього клубу. Ми разом боролися і разом виходимо в фінал Ліги чемпіонів. Ці слова звучать дуже приємно. Хоча хтось вважає, що все це дається легко. Я ж скажу, що це досягнення є наслідком виконаної роботи за останні 4-5 років. Ці хлопці наполегливо працюють щодня, і це багато чого варте.

Вони наситили центр поля, а нам в першому таймі не вдавався високий пресинг. Після перерви це змінилося. Ми краще повертали м'яч під свій контроль і в цілому заграли помітно сильніше. Якщо виграєш із загальним рахунком 4:1 суперника, який раніше вибив Барселону і Баварію, це багато значить", - зазначив Гвардіола.

Гвардіола втретє пробився до фіналу Ліги чемпіонів, де останній раз був ще з "Барселоною" в сезоні 2010/11. Раніше він чотири рази поспіль вибував у півфіналі.

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