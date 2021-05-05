Найкращим гравцем матчу Манчестер Сіті - ПСЖ названо не автора дубля

Визнаний центрбек Рубен Діаш

Джерело - Чемпіон.

Найкращим гравцем півфінального матчу Ліги чемпіонів визнаний центральний захисник Манчестер Сіті Рубен Діаш.

Про це заявив технічний спостерігач УЄФА Гарет Саутгейт.

"Він [Діас] проявив неабиякі лідерські якості при організації гри в обороні. Він дуже надійно вибудував її, виконавши безліч підкатів, виносів та постійно блокуючи удари", - зазначив Саутгейт.

✅ Outstanding leadership

✅ Defensive organisation

✅ Sensational blocks



🔝 Rúben Dias takes the plaudits after a brilliant semi-final display 👏🥇



👉 You can vote for @rubendias to win the Player of the Week prize when the poll opens on Wednesday night...#UCLPOTM | #UCL pic.twitter.com/nt8LTmzpIL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 4, 2021

Манчестер Сіті вдома виграв півфінальний матч Ліги чемпіонів у ПСЖ (2:0). Обидва м'яч на рахунку форварда містян Ріяда Мареза. У першому матчі англійці виграли з рахунком 2:1. Таким чином, містяни вперше в історії вийшли у фінал Ліги чемпіонів.