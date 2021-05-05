Ліга чемпіонів. Півфінал. Манчестер Сіті - ПСЖ: відео голів і огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті переміг у матчі-відповіді ПСЖ і пробився в півфінал Ліги чемпіонів 2020/21. Олександр Зінченко зіграв усі 90 хвилин, узявши участь в обох голах команди.
Дивіться відео голів, найкращі моменти та огляд матчу онлайн у цій новині. Перша гра тиждень тому в Парижі завершилась перемогою Містян - 1:2. В іншому півфіналі, який відбудеться в середу, 5 травня, Челсі зіграє з Реалом.
1:0 - 11' Марез
2:0 - 63' Марез
Червона картка Ді Марії
Огляд першого тайму
Огляд другого тайму