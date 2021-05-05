 Футбол 2 - Челси - Реал: смотреть онлайн матч 05.05.2021 - Лига чемпионов | Футбол | Champion.com.ua
Челсі - Реал 1:0. ОНЛАЙН
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Челсі - Реал 1:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 23:00 6177 0
Челсі - Реал 1:0. ОНЛАЙН
#Челсі, #Реал, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Челсі - Реал онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів. LIVE

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм! Челсі мінімально переграє Реал і наразі крокує до фіналу ЛЧ.

42' Маунт змістився в штрафну площу з лівого краю, потім наблизився до центру і пробив по воротах, але м'яч рикошетом від Крооса виявився в руках Куртуа.

40' Жоржиньо на Чілвелла класно вирізав передачу, але англієць відпустив м'яч далеко від себе.

38' Крістіансен наступив на ногу Менді за що отримав "гірчичник".

36' Рамос дуже грубо відштовхнув Аспілікуету у штрафному майданчику за що отримав жовту картку.

34' Бензема після подачі класно головою пробивав, але Менді перевів м'яч на кутовий у фантастичному стрибку.

32' Каземіро у центрі поля сфолив проти Гаверца.

30' Рела продовжує контролювати м'яч, але до гостроти справа не доходить.

28' ГООООЛ! Челсі виходить вперед! Канте дійшов до штрафного майданчика і відпасував на Гаверца, Кай підсік м'яч над Куртуа і влучив у поперечину, благо відскік вийшов несильним, і Вернер, підстрибнувши, відправив ігровий снаряд у сітку головою.

26' Кроос виконував подачу з кутового, але гравці Челсі вибили м'яч подалі.

24' Бензема пробив з-за меж штрафного майданчику, але Менді у класному стрибку перевів м'яч на кутовий.

22' Вінісіус виконував подачу на Бензему, француз завалився в штрафному майданчику, але свисток арбітра промовчав.

20' Модрич видавав класну розрізну передачу на Вінісіуса, але Рюдігер вчасно вийшов і перехопив м'яч.

18' Гол забив Вернер після прострілу Чілвела, але судя зафіксував офсайд у німецького форварда.

17' Модрич пробив з-за меж штрафного майданчика, але цей удар став легкою здобичю для Менді.

16' Вернер прорвався до штрафного майданчика і виконував простріл, але Гаверц порушив правила у боротьбі з Начо.

14' Буде штрафний удар для Челсі на лівому фланзі. Каземіро не встиг за Чілвеллом і був змушений фолити.

13' Маунт прорвався до штрафного майданчика і виконував простріл, але Куртуа ногою заблокував цей простріл.

12' Рюдігер потужно пробивав з дальньої дистанції, але Куртуа впорався з цим пострілом.

11' Продовжує Реал володіти ініціативою, проте до ударів мадридці не доходять.

9' Кроос зважився на дальній удар, але м'яч прилетів точно у руки Менді.

7' Гаверц врізався у Начо у центрі поля, ще один стандарт для "вершкових".

5' Пішла подача у штрафний майданчик, але захисники Челсі вибили м'яч подалі.

4' Канте грубо зіграв проти Крооса на лівому фланзі, суддя зафіксував штрафний.

3' Контролює м'яч Реал на перших хвилинах, проте до атак справа не доходить.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів.

Команди виходять на поле!

Визначилися стартові склади команд.

У півфінальному матчі-відповіді Ліги чемпіонів Челсі прийматиме Реал.

Матч відбудеться у середу, 5 травня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.

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