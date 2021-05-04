 Гельзін: Санжар - найуспішніший наставник в історії Олімпіка | Футбол | Champion.com.ua
Манчестер Сіті - ПСЖ 2:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 23:42 5000
Ліга чемпіонів. Півфінал. Манчестер Сіті - ПСЖ: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 23:27 827
Зінченко організував гол у ворота ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів
Сьогодні 22:17 1361
Відео дня. Фантастична гра Олександра Долгополова
Сьогодні 19:14 386
Лідера Зорі хочуть підписати клуби з Іспанії та Росії
Сьогодні 17:39 2023
Моурінью з наступного сезону очолить Рому
Сьогодні 16:31 3609
Виконком УЄФА розширив заявки збірних на Євро-2020 до 26 осіб
Сьогодні 14:59 390
Як грали договірні матчі в українському футболі 20 років тому
Сьогодні 12:32 5080 1
Помер легендарний капітан Чорноморця
Сьогодні 08:55 3952
Олімпік назвав ім'я нового головного тренера
Вчора 20:44 1961
Блоги
Зінченко організував гол у ворота ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів
Зінченко організував гол у ворота ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Сьогодні 22:17 1334
Аталанта українською мовою привітала Маліновського з днем народження
Аталанта українською мовою привітала Маліновського з днем народження Андрій Твердохліб
Сьогодні 22:07 708
З'явилося відео загибелі російських баскетболісток
З'явилося відео загибелі російських баскетболісток Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:59 489
Будинок - 300 квадратів і 8 соток землі: журналісти показали як живе Олександр Усик
Будинок - 300 квадратів і 8 соток землі: журналісти показали як живе Олександр Усик Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:52 606
Руслан Маліновський святкує день народження: найкращі голи українського півзахисника
Руслан Маліновський святкує день народження: найкращі голи українського півзахисника Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:55 470
Американець виграв майже 3 млн доларів у казино
Американець виграв майже 3 млн доларів у казино Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:24 315 1
Відео дня. Фантастична гра Олександра Долгополова
Відео дня. Фантастична гра Олександра Долгополова Андрій Твердохліб
Сьогодні 19:14 382
Казахстанський футболіст вистрибнув із 3-го поверху військомату, ухиляючись від армії
Казахстанський футболіст вистрибнув із 3-го поверху військомату, ухиляючись від армії Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:45 604 1
Як грали договірні матчі в українському футболі 20 років тому
Як грали договірні матчі в українському футболі 20 років тому Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:32 5077 1
Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 33-й день народження
Золотий фристайліст України. Олександр Абраменко святкує свій 33-й день народження Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:03 3221
Прямі трансляції
Навколо спорту

Гельзін: Санжар - найуспішніший наставник в історії Олімпіка

Сьогодні 22:56 297 0
Владислав Гельзін прокоментував призначення нового головного тренера Олімпіка
Гельзін: Санжар - найуспішніший наставник в історії Олімпіка
#Олімпік, #Гельзін, #Санжар

Джерело - olimpik.com.ua.

Президент Олімпіка Владислав Гельзін пояснив призначення на пост головного тренера Романа Санжара.

Про це розповів сам функціонер.

"Дуже раді поверненню в команду Романа Миколайовича Санжара. Упевнений, з його приходом ми зможемо вирішити задачу збереження місця в УПЛ, налагодити ту атмосферу в колективі, якої раніше славився Олімпік і втілити в життя наші амбіції, про які ми не раз вже говорили ...

Все відбулося спонтанно. Юрій Калитвинцев подзвонив мені з ранку і сказав, що вважає, що йому потрібно піти. Не кожен тренер може знайти в собі сили самостійно покинути свій пост. Велике йому спасибі за роботу і за його порядність.

Актуально: Санжар назвав своє завдання в Олімпіку

Я відразу ж згадав про Романа. У нас велика разом прожите футбольне життя, ще починаючи з Донецька. Він був відмінним капітаном Олімпіка багато років, а після став чудовим тренером, вивів нашу команду з Першої ліги в УПЛ, потім - в Лігу Європи. Це найуспішніший наставник в історії нашого клубу! Ми давно дружимо і не втрачали контакт весь цей час.

Що стосується завдань, то, звичайно, головне зараз - залишитися в Прем'єр-лізі і налагодити плідну атмосферу в колективі. А вже в наступному році ми будемо ставити завдання потрапити в єврокубки. Ми вже одного разу там побували і хочемо туди повернутися", - відзначив Гельзін.

Нагадаємо, Олімпік відправив у відставку Калитвинцева.

Коментарі ()