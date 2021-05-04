Гельзін: Санжар - найуспішніший наставник в історії Олімпіка

Президент Олімпіка Владислав Гельзін пояснив призначення на пост головного тренера Романа Санжара.

Про це розповів сам функціонер.

"Дуже раді поверненню в команду Романа Миколайовича Санжара. Упевнений, з його приходом ми зможемо вирішити задачу збереження місця в УПЛ, налагодити ту атмосферу в колективі, якої раніше славився Олімпік і втілити в життя наші амбіції, про які ми не раз вже говорили ...

Все відбулося спонтанно. Юрій Калитвинцев подзвонив мені з ранку і сказав, що вважає, що йому потрібно піти. Не кожен тренер може знайти в собі сили самостійно покинути свій пост. Велике йому спасибі за роботу і за його порядність.

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Я відразу ж згадав про Романа. У нас велика разом прожите футбольне життя, ще починаючи з Донецька. Він був відмінним капітаном Олімпіка багато років, а після став чудовим тренером, вивів нашу команду з Першої ліги в УПЛ, потім - в Лігу Європи. Це найуспішніший наставник в історії нашого клубу! Ми давно дружимо і не втрачали контакт весь цей час.

Що стосується завдань, то, звичайно, головне зараз - залишитися в Прем'єр-лізі і налагодити плідну атмосферу в колективі. А вже в наступному році ми будемо ставити завдання потрапити в єврокубки. Ми вже одного разу там побували і хочемо туди повернутися", - відзначив Гельзін.