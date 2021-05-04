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Тухель назвав запоруку успіху Челсі у матчі проти Реала

Сьогодні 22:46 510 0
Томас Тухель прокоментував матч проти Реала
Тухель назвав запоруку успіху Челсі у матчі проти Реала
#Челсі, #Реал

Джерело - uefa.com.

Головний тренер Челсі Томас Тухель оцінив шанси своєї команди на успіх у матчі проти Реала.

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

"Головний урок, який засвоїла команда – ми повинні вірити в себе і заслужити своє місце в півфіналі. Ми гідні грати на такому рівні.

Чи зіграє Рамос? Складне питання, адже я просто не знаю. Чи має це значення? Так, велике. Це капітан найуспішнішої команди останніх років. Але ми не повинні на цьому зациклюватися. Думаю, він зіграє з перших хвилин, і ми повинні до цього підготуватися.

Завдання – підтримувати інтенсивність протягом усього матчу. Це півфінал, матч плей-оф, тому тиск великий. Без певного рівня впевненості і віри в свої сили у нас не буде жодного шансу.

Не впевнений, що Реал знову зіграє за схемою 5-3-2, вони можуть використовувати модель 4-3-3. Це рішення внесе свої зміни в гру. Але на мій погляд, справа не в схемі Реала, а в тому, як зіграємо ми. Чи будемо ми діяти досить сміливо", – розповів Тухель.

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