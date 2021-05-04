Фергюсон відвідав готель ПСЖ перед матчем з Манчестер Сіті

Алекс Фергюсон зустрівся з гравцями ПСЖ

Колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон зустрівся з футболістами ПСЖ перед матчем-відповіддю 1/2 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті.

Про це повідомляє Manchester Evening News.

Фергюсон сьогодні вранці відвідав готель, в якому зупинилася французька команда. Тренер провів в готелі провів приблизно годину і 20 хвилин.

Після цього Фергюсон був помічений виходять з готелю разом з президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаїфі.

Нагадаємо, Зінченко у старті Манчестер Сіті на матч проти ПСЖ.