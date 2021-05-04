Ювентус хоче позбутися гравця збірної Італії

Федеріко Бернардескі може змінити клуб

Півзахисник Ювентуса Федеріко Бернардескі, імовірно, покине клуб після закінчення сезону.

Про це повідомляє Tuttosport.

Керівництво туринського клубу не хоче продовжувати контракт з гравцем, який закінчується влітку наступного року. Таким чином, боси виставили італійця на продаж, щоб отримати за нього гроші.

Відзначається, що агент Федеріко Бернардескі Міно Райола почав пошуки нового клубу для свого підопічного. Особлива умова італійця полягає в тому, що він не хоче йти на зниження заробітної плати, яка зараз становить 4 млн євро.

У поточному сезоні Федеріко Бернардескі провів 38 ігор у всіх турнірах, в яких виконав три гольові передачі.

Нагадаємо, Роналду не хоче продовжувати контракт із Ювентусом.