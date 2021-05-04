Знімальну групу не пустили на матч Металіста-1925

Керівництво Металіста-1925 не пустило знімальну групу на матч Першої ліги проти Гірника-Спорт.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Починаються всі ці історії в Першій лізі. Мене здивувала одна історія. Чому знімальну групу не пустили на матч Першої ліги Металіст-1925 - Гірник-Спорт? Якщо не пускають групу знімальну, то там відбувається те, що нікому бачити не потрібно. Тому що знімальна група може зняти якісь деталі, за якими може зробити певні висновки. Мені потім все ж вдалося подивитися нарізку моментів.

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Гірник-Спорт спершу програвав, потім вигравав і було вилучення у Металіста. І в другому таймі команда виграє 2:1 і діє в більшості. А потім почали відбуватися дивні речі. Особливо, коли зрівнював рахунок Пономар, то дивно, де були захисники. І у мене почали виникати питання - що ми ховаємо? Чому групу не пустили? Щось ховається там.

Ось ці дивні матчі мені дуже не подобаються", - сказав Циганик.