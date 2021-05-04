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Знімальну групу не пустили на матч Металіста-1925

Сьогодні 20:29 905 0
Ігор Циганик прокоментував дивний матч Металіста-1925
Знімальну групу не пустили на матч Металіста-1925
#Металіст-1925

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Металіста-1925 не пустило знімальну групу на матч Першої ліги проти Гірника-Спорт.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Починаються всі ці історії в Першій лізі. Мене здивувала одна історія. Чому знімальну групу не пустили на матч Першої ліги Металіст-1925 - Гірник-Спорт? Якщо не пускають групу знімальну, то там відбувається те, що нікому бачити не потрібно. Тому що знімальна група може зняти якісь деталі, за якими може зробити певні висновки. Мені потім все ж вдалося подивитися нарізку моментів.

Актуально: Металіст-1925 - Гірник-Спорт 3:2. Огляд матчу

Гірник-Спорт спершу програвав, потім вигравав і було вилучення у Металіста. І в другому таймі команда виграє 2:1 і діє в більшості. А потім почали відбуватися дивні речі. Особливо, коли зрівнював рахунок Пономар, то дивно, де були захисники. І у мене почали виникати питання - що ми ховаємо? Чому групу не пустили? Щось ховається там.

Ось ці дивні матчі мені дуже не подобаються", - сказав Циганик.

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