У Динамо не визначились з майбутнім молодіжної команди

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Один з наставників Динамо U-21 Сергій Шматоваленко оцінив майбутнє команди після розформування молодіжної першості.
Про це розповів сам наставник.
"Що буде далі з футболістами і тренерами молодіжної команди? Поки нам нічого не говорили.
В майбутньому у Юрія Мороза, напевно, буде розмова з президентом клубу Ігорем Суркісом, після чого вирішиться наша подальша доля", – відзначив Шматоваленко
Відзначимо, з сезону 2021/22 чемпіонат U-21 буде скасовано. Клуби при бажанні зможуть дозаявити свої дублі в Першу лігу, однак Динамо не збирається цього робити. За інформацією ЗМІ, найталановитіших гравців молодіжки роздадуть по орендах.