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У Динамо не визначились з майбутнім молодіжної команди

Сьогодні 19:28 334 0
Сергій Шматоваленко прокоментував майбутнє Динамо U-21
У Динамо не визначились з майбутнім молодіжної команди
#Динамо

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Один з наставників Динамо U-21 Сергій Шматоваленко оцінив майбутнє команди після розформування молодіжної першості.

Про це розповів сам наставник.

"Що буде далі з футболістами і тренерами молодіжної команди? Поки нам нічого не говорили.

В майбутньому у Юрія Мороза, напевно, буде розмова з президентом клубу Ігорем Суркісом, після чого вирішиться наша подальша доля", – відзначив Шматоваленко

Відзначимо, з сезону 2021/22 чемпіонат U-21 буде скасовано. Клуби при бажанні зможуть дозаявити свої дублі в Першу лігу, однак Динамо не збирається цього робити. За інформацією ЗМІ, найталановитіших гравців молодіжки роздадуть по орендах.

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