У Динамо не визначились з майбутнім молодіжної команди

Один з наставників Динамо U-21 Сергій Шматоваленко оцінив майбутнє команди після розформування молодіжної першості.

Про це розповів сам наставник.

"Що буде далі з футболістами і тренерами молодіжної команди? Поки нам нічого не говорили.

В майбутньому у Юрія Мороза, напевно, буде розмова з президентом клубу Ігорем Суркісом, після чого вирішиться наша подальша доля", – відзначив Шматоваленко