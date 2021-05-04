Півзахисник Баварії Хаві Мартінес покине мюнхенську команду після закінчення нинішнього сезону.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Сторони вирішили не продовжувати контракт, який закінчується 30 червня 2021 року.

"Дуже гордий і щасливий, що мені дозволили бути частиною сім'ї" Баварії "дев'ять років. Хотів би подякувати цей чудовий клуб і особливо наших фанатів - ви зробили Мюнхен моїм домом! Я ніколи не забуду цей час. Спасибі і ще побачимося!" - розповів Мартінес.