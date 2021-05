Півзахисник Баварії Хаві Мартінес покине мюнхенську команду після закінчення нинішнього сезону.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Сторони вирішили не продовжувати контракт, який закінчується 30 червня 2021 року.

#FCBayern and @Javi8martinez are saying ‘goodbye and thank you’ from the bottom of their hearts after nine very successful years together. #GraciasJavi ❤️ #MiaSanMia