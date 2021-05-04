Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Баварії Хаві Мартінес покине мюнхенську команду після закінчення нинішнього сезону.
Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.
Сторони вирішили не продовжувати контракт, який закінчується 30 червня 2021 року.
"Дуже гордий і щасливий, що мені дозволили бути частиною сім'ї" Баварії "дев'ять років. Хотів би подякувати цей чудовий клуб і особливо наших фанатів - ви зробили Мюнхен моїм домом! Я ніколи не забуду цей час. Спасибі і ще побачимося!" - розповів Мартінес.
#FCBayern and @Javi8martinez are saying ‘goodbye and thank you’ from the bottom of their hearts after nine very successful years together. #GraciasJavi ❤️ #MiaSanMia— 🏆🏆🏆FC Bayern English🏆🏆🏆 (@FCBayernEN) May 4, 2021