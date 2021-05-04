 Виконком УЄФА розширив заявки збірних на Євро-2020 до 26 осіб | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Виконком УЄФА розширив заявки збірних на Євро-2020 до 26 осіб

Сьогодні 14:59 125 0
Командам також буде дозволено вносити зміни в заявку аж до перших матчів
Виконком УЄФА розширив заявки збірних на Євро-2020 до 26 осіб
#УЄФА, #Євро-2020

Джерело - isport.ua.

Виконком УЄФА ухвалив рішення щодо розширення заявок збірних на Євро-2020 із 23-х до 26-ти футболістів.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Командам дозволено заявляти командам 26 футболістів. Це рішення було прийнято для того, щоб знизити ризики команд, які зіткнулися з нестачею гравців через можливі результати тестів на коронавірус і наступних карантинних заходів.

При цьому взяти участь в матчі не зможе і здоровий гравець, якщо він контактував з хворим COVID-19 і відбуває карантин.

Також наголошується, що сама заявка на матч буде складатися з 23-х футболістів. Крім того, після оголошення заявок 1 червня команди зможуть зробити необмежену кількість замін до першого матчу турніру в разі серйозних травм або зараження коронавірусів. Однак виключені із заявки гравці не можуть бути повторно в неї включені.

Новий регламент дає підстави замінювати воротарів перед кожним матчем в разі їх фізичної неможливості вийти на поле, навіть якщо в розпорядженні команди залишаються один або два воротарі з заявки.

Нагадаємо, Євро-2020 мало відбутися минулого року, але через пандемію його перенесли на літо 2021 року. Турнір розпочнеться 11 червня, а завершиться 11 липня.

Раніше повідомлялося, що футболісти збірної Італії зроблять щеплення від коронавірусу перед Євро-2020.

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