 Лукаку: Перемога в Серії А - найкращий момент в моїй кар'єрі | Футбол | Champion.com.ua
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Лукаку: Перемога в Серії А - найкращий момент в моїй кар'єрі

Вчора 23:30 590 0
Ромелу Лукаку прокоментував чемпіонство Інтера
Лукаку: Перемога в Серії А - найкращий момент в моїй кар'єрі
#Лукаку, #Інтер

Джерело - isport.ua.

Нападник Інтера Ромелу Лукаку відреагував на дострокове чемпіонство команди в Серії А.

Про це розповів сам футболіст.

"Я такий радий за всіх уболівальників Інтера в світі, за команду, персонал і президента. Це був чудовий рік для нас, я дійсно пишаюся грою за "нерадзуррі". Для мене і багатьох моїх товаришів по команді це наш перший чемпіонський титул.

Минулий рік теж був хорошим, але перемога в Серії А - кращим момент в моїй кар'єрі. Це чудово, і я сподіваюся, що так буде і далі. Я хочу всім подякувати, я дійсно щасливий", - розповів Лукаку.

Нагадаємо, для Інтера це чемпіонство стало 19-м в історії клубу. В останній раз команда завойовувала трофей Серії А в сезоні-2009/10.

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