Лукаку: Перемога в Серії А - найкращий момент в моїй кар'єрі

Нападник Інтера Ромелу Лукаку відреагував на дострокове чемпіонство команди в Серії А.

Про це розповів сам футболіст.

"Я такий радий за всіх уболівальників Інтера в світі, за команду, персонал і президента. Це був чудовий рік для нас, я дійсно пишаюся грою за "нерадзуррі". Для мене і багатьох моїх товаришів по команді це наш перший чемпіонський титул.

Минулий рік теж був хорошим, але перемога в Серії А - кращим момент в моїй кар'єрі. Це чудово, і я сподіваюся, що так буде і далі. Я хочу всім подякувати, я дійсно щасливий", - розповів Лукаку.