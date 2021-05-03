 Леоненко: Динамо створило один момент, а забило три гола | Футбол | Champion.com.ua
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Леоненко: Динамо створило один момент, а забило три гола

Сьогодні 18:27 811 0
Віктор Леоненко прокоментував матч Ворскла - Динамо
Леоненко: Динамо створило один момент, а забило три гола
#Ворскла, #Динамо

Джерело - footballua.tv.

Експерт Віктор Леоненко здивований помилками Ворскли матчі проти Динамо.

Про це розповів сам ексфутболіст.

"Бенефіс у трьох: мрії фотомоделей Альюна, Буяльського та Караваєва. На 32 хвилині вже можна було свистіти в роздягальню, сідати в автобус і їхати на Київ. Я за 51 рік вперше таке бачу, що команда створює, по суті, один момент, а забиває три м'ячі.

Один момент був у Родрігеса - і той він не забив. Що стосується пенальті, то я не знаю, що з таким суддею потрібно зробити, але судити він, звичайно, не повинен", - сказав Леоненко.

Нагадаємо, Динамо розгромило Ворсклу у 24 турі УПЛ.

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