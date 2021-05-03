Метал готовий до повернення Тайсона

Євген Красніков прокоментував повернення Тайсона

Джерело - Чемпіон.

Керівник Метала Євген Красніков буде радий, якщо в майбутньому хавбек Тайсон повернеться в Україну і приєднається до команди.

Про це розповів сам функціонер.

"Моє завдання - футбольний клуб Метал. Хочу, щоб в Харкові був яскравий і видовищний футбол. А ось цими всіма питаннями (відродження Металіста) займається Олександр Ярославський. Тайсон в Металі? Тайсона готові прийняти завжди. Це легенда Металіста, який в юному віці приїхав до Харкова і віддав усе Металісту. Звичайно, якщо таке трапиться, то Тайсону раді завжди тут", - сказав Красніков.

Нещодавно Тайсон повернувся до Бразилії і підписав контракт з Інтернасьйоналем.

Нагадаємо, Динамо хотіло переманити Тайсона.