Метал готовий до повернення Тайсона

Джерело - Чемпіон.
Керівник Метала Євген Красніков буде радий, якщо в майбутньому хавбек Тайсон повернеться в Україну і приєднається до команди.
Про це розповів сам функціонер.
"Моє завдання - футбольний клуб Метал. Хочу, щоб в Харкові був яскравий і видовищний футбол. А ось цими всіма питаннями (відродження Металіста) займається Олександр Ярославський.
Тайсон в Металі? Тайсона готові прийняти завжди. Це легенда Металіста, який в юному віці приїхав до Харкова і віддав усе Металісту.
Звичайно, якщо таке трапиться, то Тайсону раді завжди тут", - сказав Красніков.
Нещодавно Тайсон повернувся до Бразилії і підписав контракт з Інтернасьйоналем.
Нагадаємо, Динамо хотіло переманити Тайсона.