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Метал готовий до повернення Тайсона

Сьогодні 21:15 440 0
Євген Красніков прокоментував повернення Тайсона
Метал готовий до повернення Тайсона
#Тайсон, #Метал

Джерело - Чемпіон.

Керівник Метала Євген Красніков буде радий, якщо в майбутньому хавбек Тайсон повернеться в Україну і приєднається до команди.

Про це розповів сам функціонер.

"Моє завдання - футбольний клуб Метал. Хочу, щоб в Харкові був яскравий і видовищний футбол. А ось цими всіма питаннями (відродження Металіста) займається Олександр Ярославський.

Тайсон в Металі? Тайсона готові прийняти завжди. Це легенда Металіста, який в юному віці приїхав до Харкова і віддав усе Металісту.

Звичайно, якщо таке трапиться, то Тайсону раді завжди тут", - сказав Красніков.

Нещодавно Тайсон повернувся до Бразилії і підписав контракт з Інтернасьйоналем.

Нагадаємо, Динамо хотіло переманити Тайсона.

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