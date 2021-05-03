Голанд визначився щодо свого майбутнього у Боруссії

Нападник Ерлінг Голанд залишиться у дортмундській Боруссії на наступний сезон.

Про це заявив спортивний директор клубу Себастьян Кель.

"Наскільки я розумію, Голанд буде і далі виступати в складі Боруссії. Ерлінг повністю згоден з цим. Я бачу його кожен день і можу сказати, що він повністю ідентифікує себе з клубом", - заявив Кель.