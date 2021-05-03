 Голанд визначився щодо свого майбутнього у Боруссії | Футбол | Champion.com.ua
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Голанд визначився щодо свого майбутнього у Боруссії

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Голанд визначився щодо свого майбутнього у Боруссії
#Боруссія, #Голанд

Джерело - Sport1.

Нападник Ерлінг Голанд залишиться у дортмундській Боруссії на наступний сезон.

Про це заявив спортивний директор клубу Себастьян Кель.

"Наскільки я розумію, Голанд буде і далі виступати в складі Боруссії. Ерлінг повністю згоден з цим. Я бачу його кожен день і можу сказати, що він повністю ідентифікує себе з клубом", - заявив Кель.

Нагадаємо, форвард захищає кольори дортмундської команди з січня 2020 року. У поточному сезоні Холанд провів за джмелів 38 матчів у всіх турнірах, забивши сім голів і віддавши 11 результативних передач.

Раніше, Мессі готовий погодитись на зниження зарплати заради трансферу Голанда.

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