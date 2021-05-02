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Сьогодні, 2 травня, відбулися матчі 35 туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
35 тур, 2 травня
Брест - Нант 1:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 15 Сімон, 0:2 - 27 Бла, 0:3 - 56 Луза, 0:4 - 62 Кулібалі(П), 1:4 - 83 Фавр
Діжон - Мец 1:5 (0:2)
Голи: 0:1 - 37 Гує, 0:2 - 42 Сарр, 1:2 - 48 Бальде, 1:3 - 71 автогол Шафік, 1:4 - 82 Вагнер, 1:5 - 85 Бронні
Лор'ян - Анже 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 44 Вісса, 2:0 - 48 Лемуан
Нім - Реймс 2:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 30 Мбюкю, 1:1 - 47 Ріпар, 2:1 - 71 Коне, 2:2 - 80 Філіпс
Монпельє - Сент-Етьєн 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 6 Делор, 1:1 - 16 Амума, 1:2 - 50 Дебюши