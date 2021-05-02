Маліновський - найкращий гравець матчу Сассуоло - Аталанта

Українець відзначився гольовою передачею

Джерело - Чемпіон.

Аталанта розписала мирову з Сассуоло у рамках 34 туру італійської Серії А.

Руслан Маліновський провів повний матч.

Українець отримав оцінку 8,1 від SofaScore - разом з голкіпером Сассуоло Андреа Консіглі це найкращі бали за підсумками зустрічі.

Маліновський зробив асист, віддав 27 точних передач (69%), завдав 1 удар в площину воріт, віддав 4 ключових паси, створив 2 гольових момента, виграв 7 з 19 єдиноборств та зробив 3 обведення.

Нагадаємо, Інтер став чемпіоном Італії вперше з 2010 року.