 Куман: Упевнений, Барселона стане чемпіоном, якщо виграє п'ять матчів | Футбол | Champion.com.ua
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Куман: Упевнений, Барселона стане чемпіоном, якщо виграє п'ять матчів

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Куман: Упевнений, Барселона стане чемпіоном, якщо виграє п'ять матчів
#Барселона, #Куман

Джерело - Marca.

Каталонська Барселона має усі шанси завоювати титул чемпіона Ла-Ліги.

Про це заявив головний тренер команди Рональд Куман.

"Ла Ліга - сильний чемпіонат з дуже хорошими командами. За титул борються чотири клуби, різниця між ними - три очки. Якщо ти не в порядку або оступився, це дорого тобі обходиться, в цьому краса цього сезону. Жодна з команд не перевершує конкурентів", - заявив Куман.

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"Якщо справи складаються погано - ти втрачаєш очки. Я переконаний, що якщо ми виграємо п'ять матчів, то станемо чемпіонами. Зараз немає часу сумувати. Ми все ще боремося за перемогу в Ла-Лізі. Є речі, які потрібно поліпшити", - сказав фахівець.

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