Шевченко довикликав до збірної України Коноплянку

Гравець приєднається до національної команди, якищо відновиться від травми

Джерело - УАФ.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вирішив додати до розширеного списку футболістів, що готуватимуться до Євро-2020 вінгера Шахтаря Євгена Коноплянку.

Про це повідомляє УАФ.

Наразі півзахисник проходить процес реабілітації після надриву задньої поверхні стегна.

Якщо Коноплянка відновиться, то приєднається до табору головної команди, яка в період з 15 травня до 8 червня готуватиметься до Євро в Харкові.

Раніше Шевченко оголосив список гравців збірної України на найближчий збір.