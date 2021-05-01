 Шахтар - Дніпро-1: стартові склади команд | Футбол | Champion.com.ua
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Степаненко та Дентіньйо у старті Шахтаря на матч з Дніпро-1

Сьогодні 16:15 663 0
Поєдинок розпочнеться о 17:00
Степаненко та Дентіньйо у старті Шахтаря на матч з Дніпро-1
#УПЛ, #Шахтар, #Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 травня, у матчі 24 туру української Прем'єр-ліги Шахтар прийме СК Дніпро-1.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Шахтар: Трубін, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвієнко, Степаненко, Майкон, Патрік, Тете, Соломон, Дентіньйо

Запасні: Пятов, Болбат, Вітао, Корнієнко, Судаков, Мудрик, Фернандо, Антоніо, В'юнник

Дніпро-1: Юрчук, Тейлор, Дуглас, Сваток, Дубінчак, Батагов, Ді Франко, Булеца, Чуже, Когут, Довбик

Запасні: Махарадзе, Сафронов, Адамюк, Цуріков, Хобленко, Гонсалвез, Білл, Ярмолюк

Поєдинок розпочнеться о 17:00.

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