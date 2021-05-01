Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 1 травня, у матчі 24 туру української Прем'єр-ліги Шахтар прийме СК Дніпро-1.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Шахтар: Трубін, Додо, Кривцов, Хочолава, Матвієнко, Степаненко, Майкон, Патрік, Тете, Соломон, Дентіньйо
Запасні: Пятов, Болбат, Вітао, Корнієнко, Судаков, Мудрик, Фернандо, Антоніо, В'юнник
Дніпро-1: Юрчук, Тейлор, Дуглас, Сваток, Дубінчак, Батагов, Ді Франко, Булеца, Чуже, Когут, Довбик
Запасні: Махарадзе, Сафронов, Адамюк, Цуріков, Хобленко, Гонсалвез, Білл, Ярмолюк
Поєдинок розпочнеться о 17:00.