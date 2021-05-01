 Йовичевич: Знання мови – це повага до країни, в якій ти живеш | Футбол | Champion.com.ua
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Йовичевич: Знання мови – це повага до країни, в якій ти живеш

Сьогодні 14:14 443 1
Ігор Йовичевич прокоментував знання української мови
Йовичевич: Знання мови – це повага до країни, в якій ти живеш
#Йовичевич, #Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер СК Дніпро-1 Ігор Йовичевич вказав на важливість знання української мови.

Про це розповів сам хорватський спеціаліст.

"Я не розумію, чому українці так дивуються тому, що я вивчив українську мову. Я приїхав в Україну, де офіційна мова – українська. Тому я її і вивчив. Якби офіційною була інша мова – я б і її опанував.

Чи вивчив би я українську, якби потрапив не в Карпати, а, скажімо, у теж СК Дніпро-1, де російськомовне середовище? Хороше питання. Але це треба розбиратися між собою. Є офіційна мова, але ніхто не забороняє вам спілкуватися при потребі російською. Я чудово розумію російську і можу відповісти українською. Навіть, якщо ви поставите мені питання італійською – я зможу відповісти українською.

Українська мова дуже мені подобається. Вона надзвичайно мелодійна. Це друга наймелодійніша мова в Європі після італійської. Вона – важка мова, дуже важка, як на мене. Але я віддав всі сили, щоб змогти комунікувати в Україні. Хоча, думаю, мені бракує ще 20-30% знань для того, аби до кінця висловити все, що я думаю.

Знання мови – це повага до країни, в якій ти живеш. Потрібен час, аби всі зрозуміли важливість мови. З першого дня в СК Дніпро-1 я почав говорити українською і мене всі прекрасно розуміють. У нас багато російськомовних і якщо я бачу, що щось не так в очах – кажу російською.

Моїм улюбленим словом в українській мові є слово "перемога". Люблю перемагати, завжди віддаю всі сили, щоби більше отримувати задоволення, бо знаю наскільки болісною є поразка", – сказав Йовичевич.

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