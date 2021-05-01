Динамо без Циганкова відправилось на матч з Ворсклою

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
У Полтаві відбудеться матч 24-го туру Ворскла - Динамо.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Актуально: Ворскла - Динамо: Де дивитися матч УПЛ
Головний тренер Динамо Мірча Луческу взяв із Києва 19 гравців. Ще двоє залишилися в Полтаві після гри молодіжної команди, яка напередодні оформила титул чемпіонів України.
Заяка Динамо:
Воротарі: Бойко, Бущан, Моргун
Захисники: Кендзьора, Сідклей, Забарний, Миколенко, Сирота, Тимчик, Попов
Півзахисники: Буяльський, Лєднєв, Гармаш, Родрігес, де Пена, Шепелєв, Караваєв, Шапаренко
Форварди: Бєсєдін, Супряга, Клейтон
Матч розпочнеться о 19:30.