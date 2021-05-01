Динамо без Циганкова відправилось на матч з Ворсклою

У заявку Динамо потрапив 21 гравець

У Полтаві відбудеться матч 24-го туру Ворскла - Динамо.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

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Головний тренер Динамо Мірча Луческу взяв із Києва 19 гравців. Ще двоє залишилися в Полтаві після гри молодіжної команди, яка напередодні оформила титул чемпіонів України.

Заяка Динамо:

Воротарі: Бойко, Бущан, Моргун

Захисники: Кендзьора, Сідклей, Забарний, Миколенко, Сирота, Тимчик, Попов

Півзахисники: Буяльський, Лєднєв, Гармаш, Родрігес, де Пена, Шепелєв, Караваєв, Шапаренко

Форварди: Бєсєдін, Супряга, Клейтон

Матч розпочнеться о 19:30.