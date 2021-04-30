Годін залишив Кремінь

Джерело - Чемпіон.

Після поразки від ВПК-Агро (0:3) в 24-му турі головний тренер Олексій Годін і старший тренер Роман Локтіонов прийняли рішення за власною ініціативою залишити тренерський штаб Кременя.

59-річний фахівець Сергій Свистун очолив Кремінь з Кременчука у статусі в.о. головного тренера.

Годін очолив команду з Кременчука у січні, і його команда провела цей відрізок без перемог, зазнавши 6 поразок у 8 матчах. Тепер Кремінь займає 13-те місце в Першій лізі і дуже близький до зони вильоту.