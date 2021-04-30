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Навколо спорту

У Кременя змінився тренерський штаб

Вчора 22:39 525 0
Годін залишив Кремінь
У Кременя змінився тренерський штаб
#Кремінь, #Годін

Джерело - Чемпіон.

Після поразки від ВПК-Агро (0:3) в 24-му турі головний тренер Олексій Годін і старший тренер Роман Локтіонов прийняли рішення за власною ініціативою залишити тренерський штаб Кременя.

59-річний фахівець Сергій Свистун очолив Кремінь з Кременчука у статусі в.о. головного тренера.

Годін очолив команду з Кременчука у січні, і його команда провела цей відрізок без перемог, зазнавши 6 поразок у 8 матчах. Тепер Кремінь займає 13-те місце в Першій лізі і дуже близький до зони вильоту.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений Футбольний клуб Кремінь (@fc_kremin)

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