Франков: Луческу у Динамо ще не все зробив, що планував

Мірча Луческу за короткі терміни зміг заслужити повагу до себе завдяки своїм професійним якостям.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Коли прийшов Луческу, я сумнівався в його віці, тому що йому тільки виповнилося 75 років. Також мене турбувала його робота в Зеніті та збірній Туреччини, оскільки він там ніяких успіхів особливо не мав. Але коли я придивився до його роботи, коли він очолював збірну Туреччини, у мене не залишилося сумнівів.

Мірча Луческу за короткі терміни зміг заслужити повагу до себе завдяки своїм професійним якостям та своїм підходом до справи. Я думаю, що Луческу в Динамо ще не все зробив, що планував. Як не крути, з Ліги Європи Динамо вилітало без будь-яких питань. Команді є куди рости та що доводити", - сказав Франков.