Найкращий бомбардир Минаю вибув до кінця сезону

Джерело - sport.ua.
Нападник Миная Анатолій Нурієв через травму більше не зіграє в поточному сезоні, який завершиться 9 травня.
Про це повідомляє Footboom.
Деталі пошкодження невідомі.
У поточному сезоні форвард взяв участь у 24 матчах, в яких забив 10 голів (6 з пенальті) і відзначився 1 асистом.
Нурієв є одним з кращих бомбардирів УПЛ, він відстає від нападника Ворскли Владислава Кулача на два м'ячі.
Відзначимо, що в турнірній таблиці Прем'єр-ліги Минай посідає 14 місце. Відставання від рятівного 13-го рядка становить 2 бали.
Нагадаємо, Минай зіграє домашній матч з Шахтарем у Києві.