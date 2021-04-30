 Найкращий бомбардир Минаю вибув до кінця сезону | Футбол | Champion.com.ua
Шевченко оголосив список гравців збірної України на найближчий збір
Сьогодні 17:08 899
Франков: Луческу у Динамо ще не все зробив, що планував
Сьогодні 21:09 610
Денисов: Луческу може покинути Динамо. Це красива і логічна крапка
Сьогодні 17:39 1199
Денисов: Шахтар переглядає в Серії А не тільки Де Дзербі
Сьогодні 16:39 495
УАФ затвердила час початку фіналу Кубка України
Сьогодні 13:27 1579
Лопес-старший назвав умову реваншу з Ломаченком
Сьогодні 10:29 4663
Вільярреал - Арсенал 2:1. Огляд матчу
Сьогодні 09:55 1296
Манчестер Юнайтед - Рома 6:2. Огляд матчу
Сьогодні 08:55 2327
Манчестер Юнайтед та Вільярреал здобули перемоги у півфіналі Ліги Європи
Вчора 23:55 1291
Результати третього дня чемпіонату Європи з бадмінтону
Вчора 22:24 405
Блоги
Фубольний клуб оголосив про дуже дивну оренду
Фубольний клуб оголосив про дуже дивну оренду Valeriy Ruchka
28.04.2021 10:00 998
Російську чемпіонку ганебно принизили - зняли прапор прямо під час матчу
Російську чемпіонку ганебно принизили - зняли прапор прямо під час матчу Андрій Твердохліб
28.04.2021 07:14 4950 2
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі. Віктору Маслову - 111!
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі. Віктору Маслову - 111! Андрій Твердохліб
28.04.2021 02:51 4839
Бензема шикарним ударом у падінні через себе забиває гол у відповідь у ворота Челсі
Бензема шикарним ударом у падінні через себе забиває гол у відповідь у ворота Челсі Андрій Твердохліб
27.04.2021 22:38 964
Пулішич забиває знущальний гол у ворота Реала
Пулішич забиває знущальний гол у ворота Реала Андрій Твердохліб
27.04.2021 22:26 957
Фотогалерея першого змагального дня чемпіонату Європи в Києві
Фотогалерея першого змагального дня чемпіонату Європи в Києві Андрій Твердохліб
27.04.2021 21:05 478
Британський дилер торгував наркотиками від імені Конора Мак-Грегора
Британський дилер торгував наркотиками від імені Конора Мак-Грегора Андрій Твердохліб
27.04.2021 18:33 499
Відомий російський актор побив хокеїста в центрі Москви - спортсмен у лікарні
Відомий російський актор побив хокеїста в центрі Москви - спортсмен у лікарні Андрій Твердохліб
27.04.2021 17:15 1376 4
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського Андрій Твердохліб
27.04.2021 09:10 1800
Яскравий перформанс вболівальників Олександрії. ВІДЕО
Яскравий перформанс вболівальників Олександрії. ВІДЕО Андрій Твердохліб
27.04.2021 07:51 699
Прямі трансляції
Навколо спорту

Найкращий бомбардир Минаю вибув до кінця сезону

Сьогодні 20:24 386 0
Деталі пошкодження невідомі
Найкращий бомбардир Минаю вибув до кінця сезону
#Нурієв, #Минай

Джерело - sport.ua.

Нападник Миная Анатолій Нурієв через травму більше не зіграє в поточному сезоні, який завершиться 9 травня. 

Про це повідомляє Footboom.

Деталі пошкодження невідомі.

У поточному сезоні форвард взяв участь у 24 матчах, в яких забив 10 голів (6 з пенальті) і відзначився 1 асистом.

Нурієв є одним з кращих бомбардирів УПЛ, він відстає від нападника Ворскли Владислава Кулача на два м'ячі.

Відзначимо, що в турнірній таблиці Прем'єр-ліги Минай посідає 14 місце. Відставання від рятівного 13-го рядка становить 2 бали.

Нагадаємо, Минай зіграє домашній матч з Шахтарем у Києві.

Коментарі ()