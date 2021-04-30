Найкращий бомбардир Минаю вибув до кінця сезону

Деталі пошкодження невідомі

Нападник Миная Анатолій Нурієв через травму більше не зіграє в поточному сезоні, який завершиться 9 травня.

Про це повідомляє Footboom.

Деталі пошкодження невідомі.

У поточному сезоні форвард взяв участь у 24 матчах, в яких забив 10 голів (6 з пенальті) і відзначився 1 асистом.

Нурієв є одним з кращих бомбардирів УПЛ, він відстає від нападника Ворскли Владислава Кулача на два м'ячі.

Відзначимо, що в турнірній таблиці Прем'єр-ліги Минай посідає 14 місце. Відставання від рятівного 13-го рядка становить 2 бали.

Нагадаємо, Минай зіграє домашній матч з Шахтарем у Києві.