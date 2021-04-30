Карпати не переграли Чайку. Результати матчів 20 туру Другої ліги

Металург посідає друге місце у групі

Джерело - Чемпіон.

У 20-му турі української Другої ліги черкаський Дніпро приймав Миколаїв-2, запорізький Металург - Балкани, а львівські Карпати завітали у гості до Чайки.

Чемпіонат України - Друга ліга

20 тур, 30 квітня

Група А

Чайка - Карпати (Львів) 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Бичек, 1:1 - 60 Пограничний

Група Б

Дніпро - Миколаїв-2 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 78 Аверя’янов (пен)

Металург - Балкани 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 14 Сарапій (пен), 2:0 - 27 Остапенко

Раніше, Метал розгромив Яруд у 20 турі Другої ліги.