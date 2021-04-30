Карпати не переграли Чайку. Результати матчів 20 туру Другої ліги

Джерело - Чемпіон.
У 20-му турі української Другої ліги черкаський Дніпро приймав Миколаїв-2, запорізький Металург - Балкани, а львівські Карпати завітали у гості до Чайки.
Чемпіонат України - Друга ліга
20 тур, 30 квітня
Група А
Чайка - Карпати (Львів) 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 36 Бичек, 1:1 - 60 Пограничний
Група Б
Дніпро - Миколаїв-2 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 78 Аверя’янов (пен)
Металург - Балкани 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 14 Сарапій (пен), 2:0 - 27 Остапенко
Раніше, Метал розгромив Яруд у 20 турі Другої ліги.