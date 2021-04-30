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Денисов: Луческу може покинути Динамо. Це красива і логічна крапка

Сьогодні 17:39 826 0
Денисов: Луческу може покинути Динамо. Це красива і логічна крапка
#Луческу, #Динамо

Джерело - ТК Футбол.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу може залишити свою посаду вже цього літа.

Про це заявив директор телеканалів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

"Відомо, що з Луческу підписано дворічну угоду, але не виключено, що Мірча може покинути Динамо в літнє міжсезоння.

Вірогідність відходу Луческу - це його власне бажання. Базується воно на наступному: або це бажання десь себе спробувати на схилі віку, або той факт, що Мірча виграв чемпіонат з Динамо і Шахтарем. Це як красива і логічна крапка. Знаєте, це як якісні серіали, що не перегодовують глядача зайвим сезоном, а закінчуються вчасно.

Днями відбулася зустріч, на якій брати Суркіси висловили подяку за сезон Мірчі Луческу. Формально ще потрібно дограти чемпіонат, і зіграти матч за Кубок України. Сукупно за цей сезон Луческу отримає 3,5 мільйона євро", - заявив Денисов.

Раніше, стало відомо, який телеканал покаже фінал Кубку України.

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