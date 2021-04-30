Роналду хоче залишити Ювентус і шукає новий клуб

36-річний португалець не бажає залишатися в Турині

Форвард туринського Ювентуса і національної збірної Португалії Кріштіану Роналду має намір змінити клубну прописку після закінчення сезону-2020/21.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

36-річний португалець дав завдання своєму агенту Жорже Мендешу знайти йому новий клуб. Роналду не захотів залишатися в італійському клубі після чергового фіаско Ювентуса в Лізі чемпіонів.

Кріштіану не спілкується з одноклубниками за межами поля, за винятком резервного голкіпера Карло Пінсольо, і користується більшою свободою під час тренувань, ніж інші гравці.

Ювентус і Роналду розлучилися, але продовжують жити разом.

Відзначимо, що в цьому сезоні Роналду провів за Ювентус 39 матчів, в яких забив 32 м'ячі і зробив 4 асисти. Його контракт з клубом діє до червня 2022 року.

Раніше, Ювентус бажає підписати Депая.