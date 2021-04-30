Саленко: Луческу – перший тренер, який не став слухатися Суркіса

Колишній нападник Динамо Олег Саленко оцінив роботу Мірчі Луческу на посаді наставника київського клубу.

Про це розповів сам футболіст.

"Я негативно поставився до призначення Луческу, бо дивився на це з боку, що буде зараз. Тому що проти нього велика аудиторія. А зараз я дивлюся професіональним поглядом. Це перший тренер, який не став слухатися президента Динамо. І якби хтось інший з наших тренерів зміг би так зробити, тоді було б те ж саме.

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Він якщо що, то розвернувся і пішов. А всі наші тренери, на жаль, слухаються підказок згори. Тому я хотів, щоб тренером був іноземець, який, скажімо так, не належить Динамо. Ось він і зробив схему. З першого разу добре вийшло. Тому що, коли кричали, що гравців немає у Динамо. Гравців багато, але кого ставити повинен вирішувати тільки головний тренер. Він зміг це довести.

Луческу залишиться на наступний сезон. Я знаю, що він хотів би повернутися до себе на батьківщину, у нього є таке бажання. Тому що заробив багато, хоче підняти свій рідний клуб. Але думаю, що перспектива Ліги чемпіонів це все переважить. Тому що на старості років потрібно хоч чогось досягти. Він залишиться в Динамо і буде працювати.

Він поки обережно, але вже намагається завозити своїх гравців. Але сподіваюся, що керівництво клубу скаже, що середніх гравців завозити не треба. Ось Шахтар зараз навіз бригаду молодих хлопців. Правильно Хацкевич сказав, я їх теж половини не знаю. З ними потрібно працювати і працювати. А тут є своя молодь. Якщо буде грати та молодь, яка грає зараз, то тоді Луческу дійсно зможе досягти успіхів", – розповів Саленко.