Додо: Не можна сказати, що Шахтар провалив весь сезон

Захисник Шахтаря Додо оцінив виступи команди у поточному сезоні.

Про це розповів сам гравець.

"Поразки багато чому навчають. Рік минув не надто добре, але не можна сказати, що ми весь сезон провалили. Коли грали в Лізі чемпіонів, демонстрували якісний футбол, а потім уже ввійшли до другої половини чемпіонату, можливо, не на тому самому рівні, всім чогось бракувало.

Слід сконцентруватися на останніх трьох матчах і гарантувати собі вихід до Ліги чемпіонів. А вже потім завершити сезон, зрозуміти, в чому ми помилилися, щоб не повторити цього в наступному й заробити титули.

Невиконання завдань на сезон? Цей момент став для нас складним, адже, звісно ж, усі хотіли виграти трофей. Але ми професіонали, повинні завжди бути з холодною головою та готуватися до кожного поєдинку, немов до фіналу. Як сказав Даріо Срна, ці три матчі – фінали, тож намагатимемось продемонструвати якісний футбол. А що сталося, вже лишилося в минулому. Треба змінюватися й покращуватись", – поділився Додо.