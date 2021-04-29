В какой БК самые высокие котировки на Чемпионат Франции?

Джерело - Чемпiон.

Лига 1 входит в ТОП-5 европейских футбольных чемпионатов: Англия (АПЛ), Германия (Бундеслига), Италия (Серия А), Испания (Ла Лига), Франция (Лига 1). Поэтому, ставки на французскую Лигу 1 достаточно популярны среди российских бетторов.

Чтобы делать ставки на Лигу 1, надо пройти регистрацию в букмекерской конторе. Процесс регистрации в легальной российской конторе и в оффшорной, сильно различаются. Регистрация в оффшорной БК занимает считанные минуты, регистрация в легальной российской БК может растянуться на несколько дней, поскольку сопровождается обязательной идентификацией личности игрока.

Сайты всех БК, которые не имеют официальной лицензии ФНС РФ, блокируются на территории России. Обойти блокировку можно при помощи зеркала сайта. Например, ссылка на рабочее зеркало Винлайн дает возможность беспрепятственного доступа к сайту в любое время, в обход блокировок.

Кто станет чемпионом Франции по футболу

Прогнозы и ставки на чемпионат Франции в 2021 году пользуются повышенным интересом, поскольку борьба за чемпионство идет, как никогда остро. В последние годы во Франции чемпион становился известен задолго до окончания чемпионата. Ранее бал правил Лион, начиная с середины десятых годов, в лидеры вышел ПСЖ, который купили богатые арабские шейхи, и вложили кучу денег на приобретение дорогих футболистов.

Стать чемпионом Франции в 2021 году могут Лилль, ПСЖ, Монако и Лион. Именно в таком порядке клубы расположились за 5 туров до конца первенства. Разница между Лиллем и Лионом составляет всего 3 очка, т.е., расстояние одной победы. ПСЖ находится в менее выгодной ситуации, поскольку играет в плей-офф Лиги чемпионов. В полуфинале у ПСЖ очень серьезный соперник – английский Манчестер Сити, который имеет не меньше денег, чем ПСЖ, и не меньше амбиций, поскольку, еще ни разу, как и ПСЖ, не выигрывал Лигу чемпионов. Парижанам придется непросто вести полноценную "войну" на "два фронта".

5 претендентов

Для того, чтобы оценить шансы команд на чемпионство, нужно посмотреть календарь игр команд на последние 5 туров. Лилль принимает дома Ниццу (10) и Сент-Этьен (13), играет на выезде с Лионом (4), Лансом (5) и Анже (12). Как видим, у Лилля два ключевых матча – с Лионом и Лансом, причем, оба на выезде.

ПСЖ принимает дома Ланс (5) и Реймс (11), играет на выезде с Мецем (9), Ренном (7) и Брестом (15). Как видим, у ПСЖ соперники попроще, но игра с Лансом приходится как раз между играми с МанСити.

Монако принимает дома Лион (4) и Ренн (7), играет на выезде с Анже (12), Реймсом (11) и Лансом (5). Здесь монегасками придется стараться в играх с Лионом и Лансом. Выездной матч к Лансу будет в последнем туре.

Лион принимает дома Лилль (1), Лорьян (17) и Ниццу (10), играет на выезде с Монако (3) и Нимом (18). Похоже, что у Лиона самый сложный календарь. Ему придется играть с лидером чемпионата, а также с двумя командами, которые ведут борьбу за право остаться в Лиге 1.

Где лучше ставить

При прочих равных условиях делать ставки на Лигу 1 выгоднее в тех Бк, которые предоставляют самые высокие коэффициенты. Среди легальных российских БК самые высокие коэффициенты на футбол предоставляют "Леон", "Марафон", "1хСтавка", "Бетсити".