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Легія Шабанова та Русина стала чемпіоном Польщі

Сьогодні 10:43 479 0
Легія - виграла чемпіонат Польщі
Легія Шабанова та Русина стала чемпіоном Польщі
#Легія

Джерело - Чемпіон.

Чемпіоном польської Екстракляси сезону 2020/21 стала Легія.

Варшавський клуб оформив дострокову звитягу через нічию найближчого переслідувача – Ракува. Команда зіграла 0:0 з Ягеллонією.

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Таким чином Легія стала недосяжною для переслідувачів, оформивши 9-очковий відрив.

Для клубу з Варшави це 15-те чемпіонство в історії, що є новим рекордом Екстракляси.

Відзначимо, що взимку Легія підписала двох гравців Динамо на правах оренди. Артем Шабанов до травми провів у польській першості 7 зустрічей, а Назарій Русин не зіграв на полі жодної секунди. Угода оборонця завершується влітку, а форварда, який зараз перебуває в дублі, – взимку 2021-го.

Раніше повідомлялося, що Легія викупить у Динамо травмованого Шабанова.

 
 
 
 
 
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Публикация от Legia Warszawa 👑 (@legiawarszawa)

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