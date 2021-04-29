Почеттіно: Голи Манчестер Сіті були випадковістю

Головний тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно підсумував перший півфінальний матч Ліги чемпіонів, в якому його команда поступилася Манчестер Сіті з рахунком 1:2.

Про це розповів сам аргентинський спеціаліст.

"Ми зіграли два різних тайми. У першому таймі ми показали себе добре - створили моменти і заслужили перевагу в рахунку, але вже в другому таймі суперник був кращим. Їх два голи були випадковістю, але в цілому вони створили більше, ніж ми.

В цілому, кожна команда провела по одному хорошому тайму. Звичайно, ми розчаровані цими двома пропущеними м'ячами. Важко змиритися з тим, що це сталося в півфінальному матчі.

У другому таймі Манчестер Сіті був більш послідовним і стабільним, і нам було важко справлятися з ними фізично. Суперник грав трохи агресивніше, і нам було вкрай складно повертати собі м'яч.

У футболі необхідно вірити. Через шість днів ми приїдемо в гості до Манчестер Сіті, будемо намагатися забити і перемогти. Звичайно, ми відчуваємо тиск, але необхідно спробувати виграти", - розповів Почеттіно.